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Минсельхозпрод: темпы работ по закрытию влаги на полях превышают прошлогодние

11 марта 2025 06:04
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Новый урожай закладывают наши аграрии. Техника вышла на поля в южных и в центральных районах страны уже в первые дни марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод: темпы работ по закрытию влаги на полях превышают прошлогодние-2

Стартовала подкормка озимых, вносятся удобрения, начинается сев ранних зерновых. Но первоочередная сейчас другая технологическая операция – закрытие влаги. Зима была почти без снега, сейчас в большинстве районов влаги в почве очень мало. А потому важнейшая задача в эти дни – ее закрытие. Это значительно повлияет на будущий урожай. По данным Минсельхозпрода, темпы превышают прошлогодние: на начало недели отработаны 70 тысяч гектаров, а в прошлом году на такую же дату было 40 тысяч.

# Посевная кампания

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