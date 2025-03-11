Белорусские врачи внедряют новые методики лечения нарушений сна

Тщательные исследования и комплексный подход. Новые методики лечения внедряют белорусские врачи в работе с пациентами, которые страдают от нарушений сна. Одной из причин роста количества таких случаев стали последствия COVID. Они оставили эмоциональный и физический след у многих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, проблемы со сном могут также сигнализировать о более серьезных заболеваниях. Например, сердечно-сосудистой системы. Комплексное исследование позволяет оценить различные аспекты функционирования организма во время сна. Процедура проводится в лаборатории, где пациент отдыхает под контролем датчиков. Они фиксируют работу мозга и сердца, отслеживают дыхательные паузы и уровень кислорода в крови. Данные помогают установить точный диагноз. Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются пациенты, является храп. Это явление часто становится основным симптомом состояния, при котором дыхание человека останавливается во время сна.

Алексей Малков, врач-невролог-сомнолог Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Эта проблема связана либо с западением корня языка – язык западает, перекрывает просвет верхних дыхательных путей, человек задыхается. Падает насыщение крови кислородом, ответ идет головному мозгу, головной мозг подает ответ к диафрагме. Диафрагма поднимается, выталкивается воздух, который остался в трахее, и человек всхрапывает, снова начинает дышать. Но при этом спадаются сосуды артерий и вен. Резко расширяясь, могут отрываться атеросклеротические бляшки. Риск инсультов, инфарктов в ночное время, в ранние утренние часы.

Современная медицина предлагает новые подходы к лечению расстройств сна. Одна из последних методик – использование препарата, который способен расслабить мышцы или заблокировать нервные импульсы. Так можно избавиться от мигреней, скрежета зубов, а также от мышечного спазма, который возникает после инсульта.