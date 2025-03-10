В Минске работники МЧС проводят профилактические рейды

В связи с ростом количества пожаров МЧС усиливает меры профилактики. В Беларуси проходит акция «Дом без пожара», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под особым контролем социально уязвимые категории граждан. Спасатели навещают одиноко проживающих, пожилых людей, инвалидов и многодетные семьи. Ведется информационно-разъяснительная работа. Напоминают о правилах пожарной безопасности. А также оказывают помощь в установке автономных пожарных извещателей. Ведь, как показывает статистика, именно они в большинстве случаев могут помочь избежать трагедии.

Андрей Кирьянов: МЧС предлагает нам поставить пожарный извещатель. Мы этому очень рады, потому что у нас маленький ребенок. И теперь мы будем более спокойно себя чувствовать и спать спокойнее. Любые средства, которые помогут избежать пожаров, будут нам полезны.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Естественно, сотрудничаем с другими субъектами, профилактиками. Вот с центром социального обслуживания населения, который, в свою очередь, также в рамках программ осуществляет установку автономных пожарных извещателей. Поэтому в ситуации, если вы являетесь членом программы в центре социального обслуживания населения, то в любом случае можете обратиться в районный центр, и, собственно, вам установят автономный пожарный извещатель.

С начала 2025 года в Минске произошло свыше 50 возгораний в жилфонде. 8 человек погибли.