В Минске провели конкурс «Миссис Краса Беларуси 2023». Дарья Угнивенко рассказала, как завоевала корону

Кому точно некогда хандрить, так это многодетным мамам. 24/7 они выполняют сложную, важную ответственную работу. На днях в столице выбрали «Миссис Красу Беларуси 2023». Это такой республиканский конкурс красоты среди многодетных женщин. И мы сегодня познакомимся с победительницей этого конкурса. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дарья Угнивенко, победительница Республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Миссис Краса Беларуси 2023» и Александра Никифорова, соорганизатор Республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Миссис Краса Беларуси 2023». Сколько девушек приняли участие в конкурсе? Александр Меженный, ведущий:

Какое количество конкуренток было на конкурсе в этом году и каково было стать победительницей?

Дарья Угнивенко, победительница Республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Миссис Краса Беларуси 2023»:

Было 20 участниц, но я не могу называть их конкурентками. На мой взгляд, где есть уникальность, нет конкуренции, абсолютно каждая девушка была уникальная, харизматичная, яркая, веселая, душевная. И прекрасная мама, поэтому это просто была очень вдохновляющая неделя для меня. Девушки вдохновляли, поддерживали друг друга, раскрывались с новых сторон. Поэтому я не ощущала конкуренцию, я ощущала дружескую атмосферу. Юлия Самусенко, ведущая:

Лукавите же. Дарья Угнивенко:

Нет, это в самом деле так, даже те люди, которые с нами встречались за этап проведения конкурса, отмечали это, что у вас не похоже на конкурс красоты, у вас настолько дружеская атмосфера. И ощущалась именно материнская энергия заботы, душевности. Мы друг другу дарили подарки, многие делали подарки, сделанные своими руками.

Александра Никифорова, соорганизатор Республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Миссис Краса Беларуси 2023»:

Так и было. И я вам скажу больше, что нашим конкурсом мы ломаем абсолютно все стереотипы. Начиная от того, какая должна быть мама, многодетная в том числе мама. И заканчивается тем, что наш конкурс все-таки это больше, чем конкурс. Что сподвигнуло принять участие в конкурсе? Александр Меженный:

У Александры пятеро детей, трое детей у Даши. Как решились на конкурс? Дарья Угнивенко:

На самом деле решение я приняла достаточно легко, то есть была такая ситуация этой зимой. Я оказалась с младшей дочкой в больнице. Мы провели там целый месяц, за это время у нас поменялась очень много соседок по палате, таких же мам, как и я, с детками. И я видела, насколько тяжело женщинам, которые оказались в такой сложной критической, можно сказать, ситуации, справляться со своей тревогой, со стрессом, насколько далеко не каждая женщина могла получить в такой ситуации поддержку близких. И я уже как психолог видела, что многим женщинам нужна уже профессиональная помощь, но к сожалению, женщины за ней не обращались. И я еще тогда зимой задумалась, что я могу сделать в такой ситуации, как привлечь к этому внимание, как повлиять? В больнице, конечно, старалась поддержать добрым словом женщин. Но когда я узнала о проекте, Александра подтвердит, я шла именно с таким вопросом, а позволит ли проект привлекать внимание и к проблемам в том числе, которые существуют в материнстве, в многодетном материнстве, как обратить внимание на то, как можно помочь женщине, которая находится в сложной жизненной ситуации, как помогать ей справляться с тревогой. Также говорить о том, насколько состояние женщины влияет не только на поведение детей, но и на их здоровье. Александр Меженный:

Как семья отнеслась к участию и к победе?

Дарья Угнивенко:

Да, семья однозначно поддержала, и без их поддержки, так как у меня еще маленькие дети, я бы, конечно, не смогла участвовать. Дорогой Тимофей, Варвара и Вера. Я вас очень люблю и передаю вам привет. Муж поддержал, и даже сейчас, когда я уже получила корону, он шутит, что ты со мной стала королевой. Какие этапы были в конкурсе? Юлия Самусенко:

Чем покоряли жюри? Александра Никифорова:

Мне иногда даже приходят такие возгласы. Вот мои знакомые ее даже на сцене не заметили. А я говорила, что Дарья, не стучась, достучалась. Ее все увидели. Это и есть та магия энергии, когда участница проявляется на фоне всех остальных, хотя у нас несомненно все были очень интересны.