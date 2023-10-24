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Более 100 тысяч белорусов привились от гриппа за неделю

24 октября 2023 08:25
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Новости Беларуси. Самым надежным щитом от инфекций остается вакцинация, отмечают медики. В Беларуси активно идет прививочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вакцинироваться можно и от гриппа, и от коронавируса.

Более 100 тысяч белорусов привились от гриппа за неделю-1

Причем, если нет противопоказаний, инъекции можно провести в один день. За минувшую неделю только от гриппа привились около 110 тысяч человек. Позаботиться о своем здоровье медики рекомендуют в первую очередь гражданам из группы риска: детям, пожилым людям, беременным женщинам. Традиционно пик заболеваемости ожидается в январе-феврале, однако для формирования иммунитета необходимо около трех-четырех недель, поэтому сейчас самое время для прививки. К слову, при хороших показателях, устойчивость организма к инфекциям сохранится на протяжение шести, а то и девяти месяцев.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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