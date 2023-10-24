В Минске образовали избирательные округа по выборам депутатов Мингорсовета

Новости Беларуси. Беларусь на пороге важной электоральной кампании. Продолжается подготовка к единому дню голосования, когда будет определен состав Палаты представителей и сформированы местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательные округа по выборам депутатов Минского городского совета 29-го созыва образованы в столице. Соответствующее решение приняли сегодня на совместном заседании Мингорисполкома и президиума Мингорсовета. Так, утверждены описания 60 избирательных округов. Их на три больше, в отличие от предыдущих кампаний. Увеличение числа связано с активной застройкой города. В каждом из округов в среднем смогут принять порядка двадцати 1 200 человек.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается описания округов, то во многом они совпадают с теми границами округов, которые были и в предыдущие годы. Но, конечно, в большинстве своем изменены границы в связи с тем, что в городе достаточно активно наблюдается миграция по районам, застройка отдельных районов. В связи с этим и менялись округа.

Напомним, единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024 года.