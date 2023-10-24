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В Беларуси задержали россиянина, который привёз более 3 кг опасных психотропов

24 октября 2023 08:24
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Новости Беларуси. Борьба с наркоторговлей продолжается в Беларуси. Правоохранители регулярно вычисляют организаторов маркетов и распространителей опасных веществ. Так, сотрудники столичного наркоконтроля задержали иностранца, который привез в нашу страну более трех килограммов опасного психотропного вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что свою деятельность он вел на протяжение нескольких лет.

В Беларуси задержали россиянина, который привёз более 3 кг опасных психотропов-1

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Оперативного столичного наркоконтроля пресекли канал поставки психотропов в Беларусь. Правоохранители задержали 20-летнего россиянина, у которого обнаружили и изъяли свыше трех килограммов психотропного вещества 4-СМС. Установлено, что фигурант на протяжении нескольких лет работал оптовым курьером интернет-наркомаркета на территории соседней страны. По заданию куратора он привез партию товара в Беларусь, где планировал расфасовать и передать на реализацию более мелким курьерам. Наркодилер был задержан в одной из столичных гостиниц во время расфасовки психотропа. Благодаря грамотным действиям оперативников до потребителей не дошли тысячи доз наркотика.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Подозреваемому может грозить суровое наказание.

# Наркотики # общество # Кирилл Беркозов # Фотофакт

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