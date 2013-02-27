Новости Беларуси. 27 февраля в Минске простились с Героем Беларуси, генеральным конструктором автотехники, академиком Михаилом Высоцким. Гражданская панихида собрала родных, друзей и многочисленных коллег талантливого ученого.

Михаил Высоцкий ушел из жизни 25 февраля после продолжительной болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прошел путь от рабочего до главного конструктора «МАЗа» и стал одним из основоположников белорусского грузового машиностроения. Созданные под его руководством автомобили получили признание не только в нашей стране, но и во всем мире.

27 февраля вновь звучали слова благодарности и признания.

Юрий Плескачевский, руководитель Гомельского филиала НАН Беларуси:

О таком человеке как Михаил Степанович нельзя говорить в прошедшем времени. То, что им сделано, переживет его, переживет нас. Оно в каждой машине, которая мимо нас проезжает с гордой маркой «МАЗа».

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», депутат Краевой Думы Ставропольского края (Россия):

Это самый значимый человек, это мой крестный, это человек, с которым мы по жизни очень много идем. И в этой семье я как сын. 22 года мы практически вместе.

До последних дней своей жизни он всегда переживал за работу, переживал за свое детище, за то, что он создавал, за то, делал, за то, что боролся.

Сергей Харитончик, директор Республиканского практического компьютерного центра машиностроительного профиля НАН Беларуси:

Он умел заразить идеей, он всегда ставил нереальные задачи, требовал их выполнения. И только благодаря этому двигались. На «Минском автомобильном заводе» создано шесть поколений автомобильной техники с его участием. Поставили на производство новые автобусы, которых раньше не было в Беларуси.

Иван Лиштван, академик, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Это был просто замечательный друг, замечательный коллега, внимательный человек ко всем делам. Болел за Академию наук, болел за развитие науки не только своей, но в целом науки. И поэтому авторитет его в Академии был очень-очень высок. Мы его все любили, ценили и, конечно, будем помнить сколько будем жить.