Новости Беларуси. Весна не за горами! Ранний приход тепла «спрогнозировал» могилевский медведь-предсказатель. Бурый обитатель зоосада последние годы просыпался в середине марта. Это означало, что до потепления оставалось полтора месяца. В этом же году Федор Михайлович (так уважительно его величают) проснулся раньше обычного.

И предсказаниям косолапого верят. Ведь за 4 года он еще ни разу не ошибался. Например, предупреждал о метелях и сильных морозах: за три дня до снегопада или холодов отправлялся спать. А в минувшем году на «Евро-2012» Михайлович предсказал безоговорочную победу сборной России над чехами и ничью между испанцами и итальянцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Малиновский, директор Могилевского государственного агролесотехнического колледжа:

Наш Федор Михайлович, видимо, предсказывает раннюю весну. Здесь он попал именно в точку. То есть мы уже говорим, что у нас есть свой предсказатель, свой оракул, которого зовут Федор Михайлович. Почему отчество Михайлович? Потому что все-таки Мишка, все медведи – это Мишки. И мы очень надеемся, что опыт чемпионата мира по футболу, и опыт, который он уже отрабатывает по климатическим условиям, совместит вместе. И в 2014 году на чемпионате мира по хоккею мы будем пользоваться его услугами.