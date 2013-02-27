Вопрос с централизованным горячим водоснабжением в Березино сдвинулся с мертвой точки

Новости Беларуси. Жители Березино решили давнюю коммунальную проблему. Вопрос с централизованным горячим водоснабжением сдвинулся с мертвой точки. Финансирование модернизации теплового хозяйства взял на себя Миноблисполком. Еще в 2012 году было выделено 950 миллионов рублей. В этом – уже миллиард. Пока в числе счастливчиков – жители трех многоквартирных домов. В ближайшее время к ним присоединятся еще несколько десятков березинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом от бойлеров, которые были установлены буквально в каждой квартире, люди смогут отказаться. Централизованное горячее водоснабжение помогло большинству значительно сэкономить семейный бюджет.

Эрнест Выговский, житель Березино:

Удобно, хорошо. Раньше был бойлер. Во-первых, намного меньше расход электроэнергии. И посуду помыть, и даже душ принять.

Олег Лопытько, главный инженер Березинского жилищно-коммунального хозяйства:

Работы продолжаются в этом году. Это будет улица Зеленая 4, улица Кирова 6, Горького 37. Эти дома в ближайшее время будут сделаны, первый-второй квартал.