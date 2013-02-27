Поможет ли градусник, нагретый в чайнике, прогулять занятия в школе?

По всему миру ежедневно происходят десятки чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые уносят человеческие жизни и причиняют многомиллиардный ущерб. Пожары, аварии, потопы... Нам всегда кажется, что это может случиться с кем угодно, кроме нас, поэтому оказываемся не готовыми к чрезвычайным ситуациям. Что нужно делать в экстренных ситуациях?

Мы уже писали о том, как В Молодечно 20-летний учащийся колледжа вытащил двух братьев из горящего деревянного здания. Тогда в огне чуть не погибли дети, которые баловались со спичками.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

В жилом доме произошел пожар. В момент пожара в доме находилось двое детей: одному их них 13 лет, второму – 9. Причиной стала элементарно оброненная спичка, которая прямо на глазах стала разгораться. Ребята действовали правильно. Пока старший мальчик пытался потушить этот огонь, младший привлекал внимание прохожих, сидя на открытом окне. Разобравшись, что сами они не справляются с этим возгоранием, старший брат позвонил в службу МЧС. На мальчика, зовущего на помощь, обратил внимание сосед, 20-летний парень, и снял с окна младшего брата, вывел из дома старшего. Прибывшему подразделению оставалось только ликвидировать оставшееся возгорание.

Вы сказали, что действия ребят были правильными. Дети потом как-то объясняли, откуда они узнали, что именно так себя нужно вести в данной ситуации?

Анастасия Клебан:

Безусловно. Здесь есть роль и воспитания детей, и школьного образования, где обучили, что если вы в течение двух минут сами не справляетесь с возгоранием, то, как правило, дальнейшее распространение пожара приводит к тому, что и ущерб увеличивается, и последствия усугубляются.

Елена Дмитрук, начальник центра пропаганды МЧС:

Это далеко не единичный случай, когда молодые люди и даже старшеклассники спасают жизни своих сверстников. Буквально за 5 лет было более 80 случаев, а за 2012 год - 7 случаев, когда старшеклассники спасали жизнь совсем маленьким детям. А ведь не каждый взрослый осмелится на такой смелый поступок, которые совершают наши ребята.

К сожалению, Евгений Мацуцин, спасший жизни этих двоих детей, оказался весьма скромным молодым человеком и не захотел публичности. Но нам бы хотелось пригласить в студию еще одного небезразличного человека. Это Виталий Переход, который тоже спас жизнь ребенку, которая висела на волоске.

Виталий Переход:

23 марта 2012 года я находился во дворе жилого дома в городе Барановичи и заметил, что в окне второго этажа появился маленький ребенок, лет двух. Я подбежал, и пока он выбирался из окна и немного повисел на руках, я успел за это время добежать и словить его, когда он уже падал. Я позвонил в домофон, сказал, что ваш ребенок выпал из окна. С первого раза находящиеся в доме никак не отреагировали, пришлось дважды звонить. Потом вышла бабушка. Никто из домашних даже не заметил, что ребенка нет дома.

Развивать быструю реакцию и способность принимать быстрые, но верные решения в трудных ситуациях всегда помогала школа. Как сейчас учат детей безопасной жизни?

Наталья Телепун, заместитель директора по учебной работе гимназии №1 им. Франциска Скорины:

В школе в обязательном порядке есть курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Когда ребенок приходит в 1 класс, с ним начинают работать, начинают объяснять, как себя вести в той или иной ситуации, например, на морозе, на льду, при пожаре. Естественно, в начальных класса работа ведется на уровне игры, что касается средней и старшей ступени, там уже совершенно другой уровень работы. Ребят учат вести себя и в толпе, и в лесу, если начался пожар, для них проводят практические занятия, связанные с действиями по эвакуации. Но если говорится конкретно о безопасности жизнедеятельности, то наша задача научить детей именно безопасной жизни, привить им такие навыки, так развить их реакцию, чтобы они приняли безопасность как свою жизнь, чтобы они понимаю, что те знания, которые они получили, в критической ситуации автоматически сработают.

Как часто происходят чрезвычайные ситуации с участием детей? Часто ли они оказываются жертвами?

Руслан Лихоманов, заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

К счастью, таких ситуаций не так много. Удельный вес различных экстремальных событий, в которых участвуют дети, составляет примерно 2%. Но все-таки они бывают. Чаще всего дети попадают в беду, когда они остаются без присмотра. Бывает, что дети заблудились в лесу или они попали в беду на водоеме. Квартира для детей без присмотра тоже не самое безопасное место. Там есть определенный набор предметов, которые представляют из себя повышенную опасность. Розетки, огонь, ртуть, спички, различные химические препараты, таблетки и так далее. Был такой случай. Ученик решил пропустить занятия, он взял градусник и опустил в горячий чайник. Конечно же, градусник лопнул. Воду он вылил, а вечером из этого же чайника налил себе чай. Из-за плохого самочувствия ребенка вызвали врача, а потом он все-таки сознался, что сделал.

Анастасия Клебан:

Лучший способ научить ребенка жить безопасно, это на собственном примере. Но дети до 5-6 лет еще не осознают риска, который могут вызвать пожары, чрезвычайные ситуации, тонкий лед и так далее. Особенно хотелось бы обратиться к родителям из сельской местности. К сожалению, уже с начала года 4 ребенка погибло на пожарах, в двух случаях они были просто оставлены одни. Вот и результат детской шалости.

Валерий Бораденя, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ:

Что бы мы ни говорили, но во главе угла мы должны поставить уровень культуры нашего общества. Если человек идет по улице и видит незакрытый люк, он должен позвонить в ЖЭС. Он должен принять все меры, чтобы люк закрыли. Если человек видит, что кто-то агрессивно ведет себя на дороге, он должен позвонить в милицию, в ГАИ. Белорусы хорошие, отличные люди, но мы несколько легкомысленно относимся к вопросам о собственной безопасности. Вспомним, сколько негатива вызывали первоначально досмотры при допуске на массовые мероприятия. Но я своими глазами видел, как человек швырял бутылку себе за спину. И ему смешно от этого, а он мог кого-то убить... Или петарды бросали людям под ноги. Понятно, что нормативная база у нас создана достаточно неплохая, что касается правовой, то мы постоянно над этим работаем. Мы понимаем, что безопасность превыше всего.

Валерий Анатольевич, как надо учить своих детей вести себя в толпе, когда ситуация уже оказывается неконтролируемой?

Мы, конечно, помним все Немигу – это наша белорусская боль. Психологи подсчитали, что примерно 2% людей сохраняют самообладание в толпе, и примерно 2% склонны к паническим реакциям и могут спровоцировать панику. Также доказано, что никакими организационными мероприятиями невозможно предотвратить панику, можно только снизить вероятность ее наступления. Чем больше будет людей, которые не поддаются этому массовому влиянию, которые понимают, что если ты входишь в эту толпу, то ты частью ее являешься, надо подождать одну минуту, не идти туда, где очень много людей и один узкий выход. Организационные мероприятия заключаются в том, что должны быть ступеньки не мокрыми и не скользкими, должны быть поручни, за которые мы возьмемся. Обязательно должны быть ответственные, поэтому у нас достаточно жесткое законодательство в массовых мероприятиях. Когда происходят какие-то массовые мероприятия, есть обязательно человек, который за все отвечает, и такой человек думает, куда пойдут эти люди, как они пойдут. И это не только наша белорусская специфика. Но все равно каждый человек должен понимать, что он находится в месте, где может быть опасно, и он должен быть готов быстро принять решение в случае необходимости.

Для передачи сигнала гражданской обороны в Беларуси используются 4 тысячи электросирен. Однако, как показывает практика, большинство людей, услышав сигнал «Внимание всем!», просто не знают, что он означает и как себя при этом вести. Начинается паника, которая, как считают ученые, и приводит к человеческим жертвам. Что же делать, если услышали сигнал тревоги?

Леонид Дедуль, начальник Главного управления МЧС:

Пользуясь случаем, хочу объяснить всем, что нужно сначала включить радио или телевидение, а если вы находитесь на улице, то нужно зайти в ближайший магазин или в другое заведение. Если действительно что-то произошло, то эта информация будет доводиться до населения посредством радио и телевидения, а также некоторые рекомендации по поведению в критической ситуации.

Все мы помним трагедию, которая произошла в Чернобыле, и все мы знаем, что люди были осведомлены не своевременно, а лишь несколько дней спустя. На сегодняшний день можем ли мы быть уверены, что в нашей стране, не боясь паники, сообщат, что что-то произошло?

Леонид Дедуль:

Я с уверенностью могу сказать, что такая информация в обязательном порядке будет доведена до граждан. Нашим законодательством запрещено скрывать информацию о возможной угрозе. И мы сегодня проводим работу, чтобы граждане знали, в какую зону возможного поражения они попадают. Соответствующие планы защиты населения территории разработаны от районного объекта до республиканского уровня.