В Белорусском государственном университете поздравили молодые семьи

Тех, кто решил по жизни рука об руку прямо со студенческой скамьи, поздравляли в Белорусском государственном университете. Встреча прошла в рамках недели семьи, которая проводится в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тех, кто решил по жизни рука об руку прямо со студенческой скамьи, поздравляли в Белорусском государственном университете. Встреча прошла в рамках недели семьи, которая проводится в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Актуальность института семьи в Беларуси, умение совмещать семейную жизнь и учебу, а так же важность брака для молодежи сегодня – в ходе встречи пары поделились своим опытом и обсудили ряд волнующих вопросов. Всего в университете обучается 40 молодоженов. И каждый год их количество растет.
Николай Чернавчиц, студент Белорусского государственного университета:
Мы встретились на первом курсе химического факультета. В течение года я ее добивался. Очень ценно, когда возле меня есть вот этот прекрасный человек, который поддержит, приободрит.
Елизавета Чернавчиц, студентка Белорусского государственного университета:
Мы в любом случае бы расписались, может через год, через два. Но, а здесь решили, все равно это неизбежно и чего ждать?
Елена Щурко, начальник социально-педагогической и психологической службы управления по идеологической и воспитательной работе БГУ:
Семья – это основа. Там закладывается фундамент каждого человека, личности. И поэтому важно, чтобы наши студенты ориентировались на семью, несли в массы и сохраняли историческую и культурную ценность своих собственных семей.
До 17 мая в университете запланировано более 60 мероприятий. От социальных акций до психологических тренингов. Такая масштабная работа направлена на укрепление семейных ценностей и имиджа традиционного института брака.