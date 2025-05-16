В Белорусском государственном университете поздравили молодые семьи

Тех, кто решил по жизни рука об руку прямо со студенческой скамьи, поздравляли в Белорусском государственном университете. Встреча прошла в рамках недели семьи, которая проводится в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальность института семьи в Беларуси, умение совмещать семейную жизнь и учебу, а так же важность брака для молодежи сегодня – в ходе встречи пары поделились своим опытом и обсудили ряд волнующих вопросов. Всего в университете обучается 40 молодоженов. И каждый год их количество растет.

Николай Чернавчиц, студент Белорусского государственного университета:

Мы встретились на первом курсе химического факультета. В течение года я ее добивался. Очень ценно, когда возле меня есть вот этот прекрасный человек, который поддержит, приободрит.

Елизавета Чернавчиц, студентка Белорусского государственного университета:

Мы в любом случае бы расписались, может через год, через два. Но, а здесь решили, все равно это неизбежно и чего ждать?