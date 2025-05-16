В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал

Зарождение традиции. В Белорусском государственном медицинском университете состоялся первый весенний ректорский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

36 пар юношей и девушек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, закружились в танце. Торжеству предшествовала тщательная подготовка: сразу после сдачи зимней сессии молодые люди посещали уроки хореографии дважды в неделю. Изучали тонкости бального классического танца для того, чтобы достойно исполнить полонез, вальс и кадриль.

Виолетта Корнаухова, студентка Белорусского государственного медицинского университета: Для меня это было неожиданно, когда меня позвали на этот бал. На самом деле я очень рада участвовать в таком мероприятии такого масштаба. Для меня это первый раз и это какие-то новые эмоции, новые ощущения.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Мы надеемся, что наши пары, наши медики, наши будущие врачи смогут продолжить не только общение вот здесь, в рамках танцев и подготовки, но и смогут создать в ближайшее время семьи, увеличивая их, продолжая демографическую безопасность нашей страны.

Бал подготовлен по инициативе выпускницы института культуры, которая проходит отработку в медицинском вузе. Поэтому, планируется, что уже ближайшей осенью два учреждения проведут совместный большой бал.