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В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал

16 мая 2025 07:25
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Зарождение традиции. В Белорусском государственном медицинском университете состоялся первый весенний ректорский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал-2

36 пар юношей и девушек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, закружились в танце. Торжеству предшествовала тщательная подготовка: сразу после сдачи зимней сессии молодые люди посещали уроки хореографии дважды в неделю. Изучали тонкости бального классического танца для того, чтобы достойно исполнить полонез, вальс и кадриль. 

В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал-4

Виолетта Корнаухова, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Для меня это было неожиданно, когда меня позвали на этот бал. На самом деле я очень рада участвовать в таком мероприятии такого масштаба. Для меня это первый раз и это какие-то новые эмоции, новые ощущения. 

В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал-6

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Мы надеемся, что наши пары, наши медики, наши будущие врачи смогут продолжить не только общение вот здесь, в рамках танцев и подготовки, но и смогут создать в ближайшее время семьи, увеличивая их, продолжая демографическую безопасность нашей страны. 

Бал подготовлен по инициативе выпускницы института культуры, которая проходит отработку в медицинском вузе. Поэтому, планируется, что уже ближайшей осенью два учреждения проведут совместный большой бал.

# Бал # БГМУ # Сергей Рубникович

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