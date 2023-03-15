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В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции

15 марта 2023 20:28
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Новости Беларуси. Около тысячи участников собрал автопробег, посвященный Дню Конституции Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции-1

Это депутаты, представители руководства города, общественных объединений, различных организаций, силовых структур и молодежь. Автоколонна в цветах государственного флага проследовала от Национальной библиотеки Беларуси до стелы «Минск – город герой». Участники возложили цветы к монументу и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.

В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции-4

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Годовщина вступления в силу той Конституции, которую в прошлом году, в 2022-м, принял народ на референдуме. Конечно, Конституция белорусского государства – это постулат того, как надо развиваться в нашей стране.

В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции-7

Павел Сабич, врач общей практики 10-й городской поликлиники:
Мы разговариваем, говорим и чтим память основателей законопроектов, которые утверждают в Беларуси. Мы как молодежь стараемся влиять на эти законопроекты, потому что мы будем жить в этой стране дальше. В той стране, которую наши родители, руководители строили вместе. 

В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции-10

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Особое внимание для молодежи, в рамках которой совсем недавно были изменения и дополнения. Также молодежь не осталась в стороне, молодежи очень много уделили внимания. На сегодня, я считаю, основной закон Республики Беларусь, на котором основывается наше государство, – это, конечно же, Конституция.

В Минске прошёл автопробег, посвящённый Дню Конституции-13

После возложения участники торжественной церемонии зачитали преамбулу Конституции. Финальным аккордом автопробега стало исполнение гимна в сопровождении оркестра.

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# Конституция # общество # Роман Бондарук # Наталья Воронова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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