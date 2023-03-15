На хайпе в сети. Почему мода на активный и здоровый образ жизни набирает обороты?
Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, сейчас тенденция становится на здоровый образ жизни более популярна, чем раньше.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Да.
Ольга Шерснева:
То есть молодежь больше следит за фигурой, физнагрузкой, питанием – это модно, в общем, если сказать простыми словами, среди молодежи сейчас.
Никита Рачиловский:
Это очень правильная тенденция.
Антон Сорокин, заместитель начальника Республиканского молодежного центра:
Здесь, может быть, позвольте дополнить Никиту, почему это сейчас считается модным. Потому что мы сейчас можем это показать через социальные сети. Именно поэтому это как бы стало таким модным направлением. Раньше же, грубо говоря, если я тихонечко после школы иду в тренажерку, и об этом знает Никита, с которым мы вместе ходили. Условно говоря, сейчас мода – очень такое своеобразное понятие. То, что в сети, скажем так, на хайпе – то считается, в принципе, модным.
Ольга Шерснева:
Есть неплохие тренды. Если мы говорим о здоровье, спорте – это очень крутой тренд.
Антон Сорокин:
Здесь согласен.
«Мы думаем о своем будущем». Как юные белорусы отнеслись к изменениям и дополнениям в Конституцию – подробнее здесь.
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