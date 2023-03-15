На хайпе в сети. Почему мода на активный и здоровый образ жизни набирает обороты?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, сейчас тенденция становится на здоровый образ жизни более популярна, чем раньше.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Да. Ольга Шерснева:

То есть молодежь больше следит за фигурой, физнагрузкой, питанием – это модно, в общем, если сказать простыми словами, среди молодежи сейчас. Никита Рачиловский:

Это очень правильная тенденция.