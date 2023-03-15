«Предложить свои стартапы». Где и кем могут работать студенты в Беларуси?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая:
Я вспоминаю свое студенчество. У нас уже многие с первого курса пытались устроиться куда-то на работу пусть не по специальности, тем не менее, чтобы была какая-то практика и свободные деньги. Ваши студенты сегодня работают?
Анна Миколаевич, руководитель молодежного крыла БСЖ БНТУ:
Конечно, некоторые пробуют себя работать по специальности, некоторые – скажем так, в рабочих специальностях себя пробуют.
Антон Сорокин, заместитель начальника Республиканского молодежного центра:
Тоже интересный факт: студент БНТУ третьего курса приборостроительного факультета работает у меня на 0,5 видеомонтажером. То есть поддерживаю, что действительно.
Анна Миколаевич:
Самое интересное, что студенты могут работать даже при университете. У нас, например, есть научно-технологический парк БНТУ «Политехник» в котором студенты, которые увлекаются научной деятельностью, могут предложить свои стартапы, получить финансирование и дальше продвигать этот проект. Например, можно прийти работать в подразделения нашего университета. Если ты активный, креативный, дороги открыты.
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