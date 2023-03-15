«Предложить свои стартапы». Где и кем могут работать студенты в Беларуси?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая:

Я вспоминаю свое студенчество. У нас уже многие с первого курса пытались устроиться куда-то на работу пусть не по специальности, тем не менее, чтобы была какая-то практика и свободные деньги. Ваши студенты сегодня работают?