Каждое заявление – гвоздь в крышку политических трупов. Почему Лукашенко остаётся главным мировым ньюсмейкером?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин. Григорий Азаренок, СТВ:

Они пытались внушать нам, что они диктуют повестку, распространяют смыслы. Они проводили эти семинары и все остальное. Им кроме Лукашенко обсуждать нечего.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Потому что для них Лукашенко всегда был, есть и будет основным ньюсмейкером. Как бы они ни пытались в 2020 году говорить, что они перехватили повестку, – ничего они не перехватывали. Наша повестка тогда была миролюбивой и спокойной, тогда главным было успокоить белорусское общество. Почему на следующий день после 9 августа Президент поехал на БНБК? Он не поехал обсуждать итоги выборов, он поехал на БНБК. Он поехал к трудовому коллективу, по сути, на предприятие, которое сегодня обсуждалось в рамках визита главы государства в Китай, о дальнейших инвестициях и развитии. Он поехал на предприятие, которое нашу страну может сделать мировым лидером конкретно в этой сфере. То есть человек даже в этих сложных условиях, я на 100 % уверен, что даже глаза не закрыл ночью с 9 на 10, но он поехал на следующий день на предприятие и обсуждал развитие государства. Поэтому он всегда был, есть и будет ньюсмейкером не только внутри белорусской повестки.