Анастасия Боброва: у Президента тонкая интуиция, он говорит, сильная женщина – сильная страна

Сильные стороны слабого пола. Говорим о роли женщины в нашей стране, а потенциал белорусок неисчерпаем. Как проявлять активную гражданскую позицию и быть счастливой в семье, заслужить авторитет коллег и оставаться настоящей женщиной? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая: Наш Президент доверяет женщинам и общественную, и политическую, и социальную сферу. Очень много женщин-руководителей, то есть это тоже о многом говорит. Что дает такое гендерное равенство и уважение?

Анастасия Боброва, кандидат экономических наук, доцент, руководитель Центра человеческого развития и демографии НАН Беларуси:

Прежде всего, у нашего Президента тонкая интуиция. Он говорит, что сильная женщина – сильная страна. И это действительно так. Мы не делаем за женщину, мы даем ей возможности и право выбора, и чем шире эти возможности, тем более развита страна.

С другой стороны, мне кажется, Александр Григорьевич, напоминает и мужчинам о том, что за вашими плечами – женщины. Они способны выполнять вашу работу, но они не рвутся, они готовы вам помогать, и в этом, действительно, тоже наше отличие. Мы все-таки не рвемся в этот бой, чтобы мы были первыми, и мы готовы сотрудничать и дружить, тем самым делая более качественный результат.

Есть такие сферы, где без женщины никак, потому что именно она, преломляя через себя и через свою семью, способна сделать взвешенные решения не столько в рублевом эквиваленте, а именно с точки зрения социальной сферы.