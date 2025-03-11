Работают с тюльпанами при температуре не выше +5! Вот как выращивают плантации цветов в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Концентрация красоты здесь просто зашкаливает. Королевские цветы на любой вкус и цвет. Розы в столичном парниково-тепличном комбинате выращивают круглый год. Только к 8 Марта отсюда на прилавки страны отправили около 40 тысяч штук.

В предпраздничный период у цветоводов наступает горячая пора. Помимо роз, приходит время еще и символов женского весеннего праздника – тюльпанов.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:

Тюльпан – это цветок интересный, непредсказуемый. Как только он почувствовал тепло и солнце, он моментально раскрывается, моментально окрашивается. Здесь мы с вами видим тюльпан, который был утром сломан. Остался вот такой тюльпан. Спустя два часа мы видим – уже есть готовый тюльпан, который можно хоть сейчас начинать ломать и закладывать на хранение.

Поэтому минус этой культуры в том, что сложно работать людям, потому что большинство операций производится в холоде, при температуре не выше 5 градусов.

Андрей Морозов:

Если мы производим это в более теплых условиях, тюльпан согревается, уже идет хуже, в дальнейшем может быть хуже качество цветка. Но, несмотря на это, мы с этим работаем и дальше планируем увеличивать объемы.