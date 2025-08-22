Жара сменяется прохладой – в Белгидромете объяснили погодные контрасты лета

Жара сменяется прохладой, на смену сухим солнечным дням приходят проливные дожди. Особенности нынешнего лета объяснили в Белгидромете. За погодные сюрпризы отвечают циклоны и антициклоны. Именно от особенностей их расположения, траектории и скорости движения зависит характер атмосферных процессов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, этим летом на территории Беларуси сложилась благоприятная ситуация для смещения циклонических образований. Они способствовали поступлению теплого и влажного воздуха, а связанные с ними атмосферные фронты стали причиной неустойчивой погоды. При активном развитии процессов в атмосфере осадки сопровождались грозами и шквалистым усилением ветра. И только в первой половине августа ситуация немного стабилизировалась. Количество облачности и осадков уменьшилось, ветер стих.

Что касается заметно прохладных ночей, здесь тоже все объясняется просто. При небольшой облачности и слабом ветре в темное время суток воздух существенно охлаждается, а днем при таких же условиях – значительно прогревается солнцем. Ну а на сегодня, 22 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.