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Жара сменяется прохладой – в Белгидромете объяснили погодные контрасты лета

22 августа 2025 06:56
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Жара сменяется прохладой, на смену сухим солнечным дням приходят проливные дожди. Особенности нынешнего лета объяснили в Белгидромете. За погодные сюрпризы отвечают циклоны и антициклоны. Именно от особенностей их расположения, траектории и скорости движения зависит характер атмосферных процессов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара сменяется прохладой – в Белгидромете объяснили погодные контрасты лета-2

Так, этим летом на территории Беларуси сложилась благоприятная ситуация для смещения циклонических образований. Они способствовали поступлению теплого и влажного воздуха, а связанные с ними атмосферные фронты стали причиной неустойчивой погоды. При активном развитии процессов в атмосфере осадки сопровождались грозами и шквалистым усилением ветра. И только в первой половине августа ситуация немного стабилизировалась. Количество облачности и осадков уменьшилось, ветер стих. 

Что касается заметно прохладных ночей, здесь тоже все объясняется просто. При небольшой облачности и слабом ветре в темное время суток воздух существенно охлаждается, а днем при таких же условиях – значительно прогревается солнцем. Ну а на сегодня, 22 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.

# Погода в Беларуси

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