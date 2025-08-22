В Минске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами

Для здорового образа жизни: в столице откроется современный физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами и аэрогейзером. Объем строительных работ выполнен на 60 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание возводится в микрорайоне Каменная Горка. Здесь уже смонтировали витражи, полностью завершили монолитный каркас, кладку наружных стен и внутренних перегородок. Почти готова кровля. Сейчас специалисты занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Ежедневно на объекте трудятся около 90 строителей.

Александр Игнатович, производитель работ Стройтреста №1:

Строительство началось в конце 2024 года. Данный комплекс в себя включает три бассейна. Первый – основной бассейн, второй – бассейн для обучения плаванию, третий – детский бассейн. Конец строительства планируется на конец 2025 года.

При возведении комплекса не забыли про безбарьерную среду. Позаботились и о владельцах собственного транспорта: рядом обустроят парковки для машин и велосипедов.