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В Минске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами

22 августа 2025 07:07
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Для здорового образа жизни: в столице откроется современный физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами и аэрогейзером. Объем строительных работ выполнен на 60 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами-2

Здание возводится в микрорайоне Каменная Горка. Здесь уже смонтировали витражи, полностью завершили монолитный каркас, кладку наружных стен и внутренних перегородок. Почти готова кровля. Сейчас специалисты занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Ежедневно на объекте трудятся около 90 строителей.

В Минске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами-4

Александр Игнатович, производитель работ Стройтреста №1:
Строительство началось в конце 2024 года. Данный комплекс в себя включает три бассейна. Первый – основной бассейн, второй – бассейн для обучения плаванию, третий – детский бассейн. Конец строительства планируется на конец 2025 года. 

При возведении комплекса не забыли про безбарьерную среду. Позаботились и о владельцах собственного транспорта: рядом обустроят парковки для машин и велосипедов.

# Строительство

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