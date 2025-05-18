Азарёнок: никогда не пытайтесь обмануть или покорить Лукашенко – дорого выйдет для всего Запада

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Три важных события происходят сегодня на Западе: вступление в сан Папы Римского и выборы в двух странах Восточной Европы – Польше и Румынии. Нам что с этого? Оно, конечно, хорошо, что белорусов мало заботят чужие дела и мировая политика, это правильно. Тем не менее есть несколько моментов, которые нам в связи с Западом надо уяснить для самих себя, и затем сказать свое слово о научениях, которые называются «Запад», и дело сделать. Достоевский называл Европу страной святых чудес. Говорил, что у всякого русского, а сам по крови был белорус, напомню, есть два отечества – Россия и Европа. Так назывался и фундаментальный труд другого гения XIX века Николая Яковлевича Данилевского. Он первый до всяких Хантингтонов и Тойнби открыл закон существования в мире нескольких цивилизаций. И романо-германскую, западную, англосаксонскую – как угодно ее назовите – принципиально отделял от нашей, восточнославянской, русской, православной. Но про страну святых чудес Федор Михайлович говорил в юности, когда грезил Европой, мечтал о ней, вожделел о Европе. А потом там оказался. И не как турист, он в общей сложности прожил на Западе больше пяти лет. И раз за разом обнаруживал странную вещь.

Григорий Азаренок:

Там все игрушечное, пластиковое, бесстрастное, неживое. Галантерейная вещица, вроде пресс-папье, на письменный стол сажен в 70 высотою. Это он про знаменитый Кельнский собор. Внешность красивая, внутри – пустота. Так Христос говорил фарисеям: «Горе вам, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Западные государства ведут свою родословную от варварских германских племен, которые разрушили Римскую империю. Но случился удивительный трюк. Они ее разрушили, они же мечтают о ее воссоздании. Раз за разом они пытаются сконструировать ту средиземноморскую цивилизацию. Сначала на это претендовали папы римские. Затем Карл сколотил Священную Римскую империю германской нации, которая не пережила его даже на один день. На новых началах масонского просвещения захотел выстроить европейскую империю Бонапарт, но тут русские казаки захотели выпить рюмочку в Париже. Затем Гитлер, вот теперь коллективная Европа в виде ЕС. И вроде бы все получилось, евроатлантическое единство на пике, вечный враг – Россия – повержен, другие цивилизации даже приблизиться не могут, правь Запад миром. И вдруг Лукашенко. За ним возрождение России, мюнхенская речь Путина, Крым, Донбасс, какие-то грязные шахтеры поднимаются против гигантского молоха и побеждают.

Григорий Азаренок:

И СВО – грандиозный таранный удар по новому рейху. Трещина огромна, как храм фарисейский был расколот надвое после распятия Христа и слезы божьей. И вот из этой трещины приходит Трамп. И главный его враг – именно Европа, те самые глобалисты, которых он вышвырнул из Белого дома. Они оставили свой самый главный плацдарм – Капитолий – и бежали в Париж, Брюссель, Лондон, давнее их прибежище. Бой трамписты-глобалисты идет повсюду. За рыжим – Венгрия, Словакия, Ватикан, условная Австро-Венгрия. За глобиками – ЕС, Украина, Британия. В Германии трампистов вышвырнули и осадили, в Румынии попытались, но схватка не закончена. И в Польше борьба идет. Какой из столиц новой орды они будут подчиняться? 700 лет назад это были Сарай и Каракорум, сейчас Вашингтон или Брюссель. А ведь сколько раз мы хотели быть Европой? Все дворянство по-французски говорило лучше, чем по-русски. Так хотели с ними быть, а они пришли Москву палить. Пришлось наносить ответный визит. Затем вроде бы священный союз, императоры клянутся в вечной преданности друг другу, но проходит пару десятилетий, Крымская война – и вся Европа против нас. Дальше революция. Ленин только и мечтал о мировом братстве пролетариата, причем конкретно на немецкой базе, а получил интервенцию. Пришлось выбросить на помойку все, чем жил до этого, и создавать СССР.