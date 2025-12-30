Более 3,3 тыс. квадратов жилья ввели в эксплуатацию в Клецком районе за 2025-й

Качественные дороги, доступный транспорт, благоустроенные дворы и современное жилье – ключевые цели пятилетки качества. Также к 2030 году стоит задача сократить время в пути от населенных пунктов до областных центров, довести все дороги от райцентров к агрогородкам до уровня с усовершенствованным покрытием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе на ремонт дорожного полотна за уходящий год направлено свыше 1 миллиона рублей. Обновлено около 44 километров местных автодорог. Также регион перевыполнил план по вводу жилья. Общая площадь сданных в эксплуатацию квадратных метров превысила 3 300. Один из домов, который возводится сейчас – 32-квартирный.

Екатерина Дучинская, главный специалист отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

В данном доме предусмотрено 6 социальных квартир, 7 арендных квартир, 14 квартир предназначено для силовых структур и 5 квартир будут строить многодетные семьи, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот этот дом планируется к вводу где-то в мае 2026 года. По итогам года мы планируем ввести более 3500 квадратных метров. Ввод в основном у нас происходит за счет индивидуального жилищного строительства.

К слову, самые высокие показатели по жилищному строительству среди регионов – у Минской области. В 2025-м здесь ввели в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров.