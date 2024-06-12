Во Дворце Независимости открылась выставка народного художника СССР Александра Шилова
Новости Беларуси. Сотрудники предприятия «Минсктранс» посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсия для многих стала исполнением давней мечты. Сегодня она запечатлена в фотографиях и памяти тех, кто зачастую видит главное здание страны, лишь проезжая мимо по улицам столицы.
Примечательно, что сегодня во Дворце Независимости открылась выставка народного художника СССР Александра Шилова. В экспозиции – более 30 полотен. В основном это портреты, на которых изображены ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры, науки, представители духовенства. Творчество Александра Шилова основано на классическом реалистическом искусстве. Среди работ есть и белорусы – Владыка Филарет, летчик-космонавт Петр Климук.
Александр Шилов, народный художник СССР:
Люди, которые будут смотреть эту галерею, которую я привез сюда, могли сложить хоть маленькое представление о том, что я делаю вообще. Далеко не все, конечно, все что мог, я привез. Я очень благодарен Александру Григорьевичу Лукашенко, для меня это большая честь, что он меня пригласил. В третий раз я устраиваю у вас выставку, да еще в резиденции Президента. Это для меня большая честь. Я этому очень рад и благодарен.
Во Дворце Независимости выставка будет экспонироваться до 21 июня. После с ней можно будет ознакомиться в Национальном художественном музее Беларуси.