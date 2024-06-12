Во Дворце Независимости открылась выставка народного художника СССР Александра Шилова

Александр Шилов, народный художник СССР:

Люди, которые будут смотреть эту галерею, которую я привез сюда, могли сложить хоть маленькое представление о том, что я делаю вообще. Далеко не все, конечно, все что мог, я привез. Я очень благодарен Александру Григорьевичу Лукашенко, для меня это большая честь, что он меня пригласил. В третий раз я устраиваю у вас выставку, да еще в резиденции Президента. Это для меня большая честь. Я этому очень рад и благодарен.