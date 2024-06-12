В музее Великой Отечественной войны чествовали лучших медработников Минской области

Праздничное мероприятие собрало около 60 сотрудников отрасли. Они были награждены грамотами и благодарностями за нелегкий труд и преданность своему делу. В подарок – экскурсия. Музейные работники подготовили интерактив на тему «Медицина в годы Великой Отечественной войны».

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области: Цветов, наград и искренних слов благодарности заслуживает каждый медработник. Это показали и очень трудные времена, когда мы боролись вместе против ковидной инфекции, и сейчас здравоохранение нашей области на подъеме, оно очень активно развивается.

Нелла Зазарашвили, главная медсестра Старадорожской центральной районной больницы:

Работа моя, может быть, не столько заметная, но очень важная. Следить за организацией и работой младшего и среднего персонала, организовывать их труд, обеспечивать их всем необходимым и смотреть, чтобы в больнице было комфортно всем пациентам.

Всего в системе здравоохранения Минской области задействованы более 25 тысяч медиков. Это педиатры, терапевты, узкие специалисты, а также медсестры и санитары. Свой профессиональный праздник они отметят уже в это воскресенье, 16 июня.