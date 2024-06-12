Темпы превышают прошлогодние! Аграрии Минской области завершают первый укос трав

Аграрии Минской области завершают первый укос трав и приступают ко второму. Урожай нынче хороший, а темпы превышают прошлогодние. Особое внимание – качеству. Задача по каждому хозяйству – заготовить полуторагодичный запас кормов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Освобожденные площади аграрии подкармливают минеральными удобрениями. А механизаторы активно готовят технику к жатве-2024. Подробнее Дарья Авсюк.

Когда с удовольствием на работу и с радостью домой. Виктор Иванович Буйко в хозяйстве «Новая жизнь» уже три десятка лет. Механизатор задействован круглый год. От сева до уборки. Видит как из зернышка вырастает колос. Поэтому к хлебу на столе всегда относится с уважением. Работа тяжелая, но ведь результат всегда радует.

Виктор Буйко, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Нравилась мне техника, нравилось мне земледелие, почва, земля, поэтому я здесь так и остался после школы. В трудовые обязанности мои входит, первое – это ежедневное техническое обслуживание, осмотр, а дальше в зависимости от той работы которую я выполняю, иногда приходится чуть-чуть пораньше прийти, попозже задержаться.