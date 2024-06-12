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Темпы превышают прошлогодние! Аграрии Минской области завершают первый укос трав

12 июня 2024 18:40
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Аграрии Минской области завершают первый укос трав и приступают ко второму. Урожай нынче хороший, а темпы превышают прошлогодние. Особое внимание – качеству. Задача по каждому хозяйству – заготовить полуторагодичный запас кормов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Освобожденные площади аграрии подкармливают минеральными удобрениями. А механизаторы активно готовят технику к жатве-2024.

Подробнее Дарья Авсюк.

Темпы превышают прошлогодние! Аграрии Минской области завершают первый укос трав-1

Когда с удовольствием на работу и с радостью домой. Виктор Иванович Буйко в хозяйстве «Новая жизнь» уже три десятка лет. Механизатор задействован круглый год. От сева до уборки. Видит как из зернышка вырастает колос. Поэтому к хлебу на столе всегда относится с уважением. Работа тяжелая, но ведь результат всегда радует.

Темпы превышают прошлогодние! Аграрии Минской области завершают первый укос трав-4

Виктор Буйко, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Новая жизнь»:
Нравилась мне техника, нравилось мне земледелие, почва, земля, поэтому я здесь так и остался после школы. В трудовые обязанности мои входит, первое – это ежедневное техническое обслуживание, осмотр, а дальше в зависимости от той работы которую я выполняю, иногда приходится чуть-чуть пораньше прийти, попозже задержаться.

Темпы превышают прошлогодние! Аграрии Минской области завершают первый укос трав-7

Отсеял, завершил первый укос. На очереди – второй. А далее и жатва. Поэтому пока есть время и возможность, максимум рабочих часов Виктор Иванович проводит в мехмастерской. В последнее время парк значительно обновили, но лишний осмотр технике не помешает.

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Дарья Авсюк

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