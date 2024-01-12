«Выиграла всё, что хотела». Белорусская конькобежка Анна Доморацкая о достижениях в спортивном сезоне

Белорусские коньковые виды спорта растут, крепнут и набираются опыта. Кропотливая работа десятков специалистов уже воплотилась в хорошие результаты. Успехи белорусских конькобежцев на международном турнире в Иркутске порадовали многих.

Анна Доморацкая, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по конькобежному спорту:

Все сложилось так, как нужно. Я выиграла все, что хотела. Больше уже нельзя было выиграть.

На соревнованиях в Иркутске конкуренция была серьезная. В женском спринте очень сильно выросла конкуренция. Девочки, которые становились на пьедестал чемпионатов мира, Олимпийских игр. С ними бороться рука об руку – это очень приятно. То, что мой уровень позволяет становиться с ними в пару, не может не мотивировать.