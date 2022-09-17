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Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»

17 сентября 2022 14:07
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Новости Беларуси. Больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно назвать сезонным заболеванием и практически ставить знак «равно» с гриппом. Мы перестали бояться, но все еще должны защищаться. Вакцинацию и профилактику вирусных инфекций обсудили эксперты и гости ток-шоу «Большой город».

Смотрите в воскресенье, 18 сентября, в 10 утра на СТВ.

Ковид безвозвратно теряет позиции, грипп ушел в тень. Белорусы добились коллективного иммунитета. Теперь необходимо его сохранить.

Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Нынешняя волна характеризуется тем, что течение протекает более легко, чем в предыдущие волны коронавируса.

Привиться без посещения поликлиники и без отрыва от работы? Легко!

Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Спасибо, мне особенно приятно, что не пришлось тратить дополнительное время, чтобы сделать то, что я в любом случае планировала сделать.

И почему в странах Европы прививаться так же опасно, как и не прививаться?

Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Вакцинация в стране, где я живу, стала обязательной, затем принудительной. А потом приобрела репрессивные формы.

Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Я знаю очень много случаев, и среди моих родственников в том числе, кто эти вакцины сделал, типа Pfizer и так далее, и очень-очень плохо перенесли.

Вирусы под контролем. Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.

# Вакцинация # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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