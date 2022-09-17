Обсуждаем вирусные инфекции и прививаемся от COVID прямо в студии. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно назвать сезонным заболеванием и практически ставить знак «равно» с гриппом. Мы перестали бояться, но все еще должны защищаться. Вакцинацию и профилактику вирусных инфекций обсудили эксперты и гости ток-шоу «Большой город».

Смотрите в воскресенье, 18 сентября, в 10 утра на СТВ.

Ковид безвозвратно теряет позиции, грипп ушел в тень. Белорусы добились коллективного иммунитета. Теперь необходимо его сохранить.