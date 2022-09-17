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Иванец: «Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир»

17 сентября 2022 14:17
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Новости Беларуси. С попутным ветром по значимым местам Минска. Велопробег «Дорогами памяти» объединил более 300 участников, представляющих ведущие вузы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванец: «Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир»-1

Организаторами выступили Министерство образования и Федерация профсоюзов. В честь Дня народного единства они преодолели дистанцию в 11 километров. Марафонцев легко можно было узнать по фирменной атрибутике и национальному орнаменту на одежде.

Иванец: «Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир»-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Историю надо помнить, а самое главное – из истории надо делать выводы, чтобы не повторить тех ошибок, которые были в прошлом. Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир. Буквально на наших границах достаточно напряженная ситуация, видим, насколько сегодня на нашу страну оказывается давление со стороны коллективного Запада. И в такой день мы еще раз подчеркиваем, что вместе нам все под силу, вместе в нашем единстве – наша сила и наше будущее.

Иванец: «Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир»-7

Анастасия Барабанова, председатель Молодежного совета профсоюза работников образования и науки:
День народного единства – это праздник, это символ веры в наше будущее, в наш успех. И каждый человек каждый день на своем месте делает то, что необходимо. Если мы будем делать правильные действия, все, что от нас надо, будем делать это красиво, качественно, нам не надо будет в один момент перебирать какие-то силы. Мы просто выйдем ровно на красивую планку и сможем дальше гордиться нашей страной.

Иванец: «Мы видим, насколько сегодня неспокоен мир»-10

Финальной точкой на карте маршрута стал Лошицкий парк, где участников велопробега уже ждала шоу-программа и масштабный флешмоб «В единстве – сила!» Также в рамках праздника было подписано соглашение между Белорусским профсоюзом работников образования и науки и Республиканским волонтерским центром. Как заверили организаторы, совместных благотворительных проектов станет еще больше.

# День народного единства # общество # Андрей Иванец # Анастасия Барабанова # Фотофакт

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