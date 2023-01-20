Из-за тёплой погоды в Беларуси наблюдается рост уровня воды в реках

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси сохранится сложная гидрометеорологическая обстановка. На реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью до полуметра в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Январский паводок вызван погодными условиями: уже больше недели не по сезону тепло. В страну поступают воздушные массы с юго-запада Европы. Они принесли, кроме прочего, дожди, которые смыли снежный покров на значительной части территории. Причем как на юге, так и в северных регионах. Подразделения спасателей готовы к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций и ведут мониторинг обстановки ежечасно. Чаще всего большая вода приходит на Полесье. В Гомельской области сильные паводки случаются раз в десять лет, последний был в 2013 году, перед ним – в 2003-м.