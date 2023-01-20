Проект Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке

Новости Беларуси. Проект нового Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке. Он разрабатывается в Беларуси впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это своеобразный свод законодательных актов, которые прописывают каждый шаг: от идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Проект Кодекса jпубликован в интернете, и с предполагаемыми новациями могли познакомиться все заинтересованные субъекты хозяйствования и внести свои предложения и замечания.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:

Мы в одном документе собрали все правовое регулирование, для того чтобы правоприменителю было легко и просто руководствоваться этим законом и найти там ответы на любые вопросы. Что касается новаций, там много специфических новшеств, но одно из них, важнейшее, которое на завершающей стадии правительство предложило, – это приемка объекта в эксплуатацию с оценкой его на предмет соответствия проектной документации.