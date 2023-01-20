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Проект Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке

20 января 2023 06:14
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Новости Беларуси. Проект нового Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке. Он разрабатывается в Беларуси впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке-1

Это своеобразный свод законодательных актов, которые прописывают каждый шаг: от идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Проект Кодекса jпубликован в интернете, и с предполагаемыми новациями могли познакомиться все заинтересованные субъекты хозяйствования и внести свои предложения и замечания.

Проект Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:
Мы в одном документе собрали все правовое регулирование, для того чтобы правоприменителю было легко и просто руководствоваться этим законом и найти там ответы на любые вопросы. Что касается новаций, там много специфических новшеств, но одно из них, важнейшее, которое на завершающей стадии правительство предложило, – это приемка объекта в эксплуатацию с оценкой его на предмет соответствия проектной документации.

Проект Кодекса об архитектуре и градостроительстве обсудили в Полоцке-7

В ближайшее время в документ будут внесены нужные правки и их рассмотрят парламентарии.

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# Закон # общество # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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