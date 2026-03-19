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Новости по тегу #Анжела Садовская

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка – увидели редкие экспонаты и пообщались с издателями
19 марта 2026 09:44

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка – увидели редкие экспонаты и пообщались с издателями

Издательство «Беларусь» отмечает 105-летие
28 января 2026 07:06

Издательство «Беларусь» отмечает 105-летие

Там представлены уникальные факты! В Минске презентовали завершающий том книги «Без срока давности. Беларусь»
06 февраля 2025 12:06

Там представлены уникальные факты! В Минске презентовали завершающий том книги «Без срока давности. Беларусь»

Достоверная информация – почему книги государственных издательств о ВОВ пользуются популярностью?
26 июля 2024 18:46

Достоверная информация – почему книги государственных издательств о ВОВ пользуются популярностью?

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге
18 мая 2024 11:01

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке
31 августа 2023 16:46

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке

Издательство «Беларусь» выпустило книгу о жизни и творчестве Наполеона Орды
30 июня 2023 12:09

Издательство «Беларусь» выпустило книгу о жизни и творчестве Наполеона Орды

Более 200 литературных работ со всей Беларуси. В Минске выбрали победителей масштабного проекта LitUp
25 марта 2023 11:58

Более 200 литературных работ со всей Беларуси. В Минске выбрали победителей масштабного проекта LitUp

«Шталаг №354». Книга о страшных историях концлагеря вышла в издательстве «Беларусь»
24 марта 2023 13:58

«Шталаг №354». Книга о страшных историях концлагеря вышла в издательстве «Беларусь»

«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»
10 марта 2023 14:47

«Были лётчицами, артиллеристами, снайперами». Новая книга о женщинах-героях вышла в издательстве «Беларусь»

Какие книги купить детям? В издательстве «Беларусь» рассказали о новинках
03 февраля 2023 08:02

Какие книги купить детям? В издательстве «Беларусь» рассказали о новинках

Издательство «Беларусь» презентовало 2 книги о белорусских художниках. Чем интересны новинки?
20 января 2023 09:44

Издательство «Беларусь» презентовало 2 книги о белорусских художниках. Чем интересны новинки?