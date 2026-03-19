Новости по тегу #Анжела Садовская

Для гостей подготовили насыщенную программу. Можно приобрести не только редкие издания, но и поучаствовать в мастер-классах, встретиться с авторами и даже почувствовать себя писателем.
Ежегодно здесь выпускают около 100 наименований книг, которые служат важнейшим источником знаний и фундаментом патриотического воспитания.
«Именно архивные документы – это те неопровержимые свидетельства, свидетельства геноцида, свидетельства уничтожения населения Беларуси».
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