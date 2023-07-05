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В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Сколько малышей появилось на свет 3 июля?

05 июля 2023 15:50
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Новости Беларуси. В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Семьям, для которых 3 июля стал двойным праздником, подготовили приятные сюрпризы и теплые слова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Сколько малышей появилось на свет 3 июля?-1

В Минске в этот день на свет появились 20 малышей: 11 девочек и 9 мальчиков. Среди них есть и одна пара двойняшек. В рамках акции «Падары немаўляці вышыванку» активисты Белорусского республиканского союза молодежи посетили родильные дома и подарили мамам цветы, а новорожденным белорусам – одежду с национальным орнаментом.

В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Сколько малышей появилось на свет 3 июля?-4

Татьяна Каленик:
Я многодетная мать, родила шестого ребенка 2 июля, накануне праздника – Дня Независимости. Мне очень было приятно внимание со стороны БРСМ, очень приятно, что они ценят. И я очень буду стараться вырастить патриота.

В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Сколько малышей появилось на свет 3 июля?-7

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:
Наш роддом работает без праздников, без выходных, поэтому и наш общенациональный праздник – 3 июля, День Независимости – был таким же будничным, как и всякий другой.

В Минске поздравили мам, родивших в День Независимости. Сколько малышей появилось на свет 3 июля?-10

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Для каждой мамы это радостное событие, поэтому у каждой мамы была на лице улыбка. И я уверен, что каждый ребенок, который был рожден, самое главное – пусть у него будет крепкое здоровье, и всегда мамы будут с улыбкой вспоминать этот день.

Традиция поздравлять семьи, где государственный праздник 3 июля стал еще и датой в семейном календаре, появилась в 2009 году. За это время подарки получили тысячи мам и малышей.

# Брак и семья # общество # Петр Мосько # Роман Бондарук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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