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«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием

05 июля 2023 15:50
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Новости Беларуси. «Мы помним вас, парни довоенных лет» – под таким названием в Минске прошел патриотический митинг-реквием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием-1

В нем приняли участие депутаты, руководство администрации Заводского района и представители крупнейших предприятий города. Инициатором такой акции выступил коллегиальный орган территориального общественного самоуправления № 1 ЖЭУ № 3 Заводского района. Пригласили также первоклассников из 43-й и 131-й школ. Они смогли больше узнать об истории военных лет.

«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием-4

Борис Геращенко, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 1 ЖЭУ № 6 Заводского района:
Мы хотим, пусть это будет и небольшое мероприятие, какой-то кусочек, маленький, как говорится, этапчик, но чтобы дети всегда чувствовали, что мы всегда относимся серьезно. Пусть даже и на небольшом мероприятии.

«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием-7

Виталий Якубов, депутат Минского городского совета депутатов:
Мероприятие это направлено на то, чтобы наше подрастающее поколение, наши детки знали нашу историю, помнили об этом обо всем. Мы со своей стороны всегда стараемся принимать участие и помогать нашим активным гражданам, которые организовывают эти мероприятия.

«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием-10

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:
Никто не забыт, ничто не забыто. Это не пустые слова. Мы помним. Сегодня здесь люди разных поколений. Мы помним не только 26,5 миллиона людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны, но также наших заводчан-героев.

«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием-13

В память о погибших солдатах и офицерах участники спустили на воду мемориальный плот с миниатюрным Знаменем Победы 52-й гвардейской стрелковой дивизии.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Борис Геращенко # Виталий Якубов # Александр Крымский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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