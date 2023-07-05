«Мы помним вас, парни довоенных лет». В Минске прошёл патриотический митинг-реквием

Новости Беларуси. «Мы помним вас, парни довоенных лет» – под таким названием в Минске прошел патриотический митинг-реквием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие депутаты, руководство администрации Заводского района и представители крупнейших предприятий города. Инициатором такой акции выступил коллегиальный орган территориального общественного самоуправления № 1 ЖЭУ № 3 Заводского района. Пригласили также первоклассников из 43-й и 131-й школ. Они смогли больше узнать об истории военных лет.

Борис Геращенко, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 1 ЖЭУ № 6 Заводского района:

Мы хотим, пусть это будет и небольшое мероприятие, какой-то кусочек, маленький, как говорится, этапчик, но чтобы дети всегда чувствовали, что мы всегда относимся серьезно. Пусть даже и на небольшом мероприятии.

Виталий Якубов, депутат Минского городского совета депутатов:

Мероприятие это направлено на то, чтобы наше подрастающее поколение, наши детки знали нашу историю, помнили об этом обо всем. Мы со своей стороны всегда стараемся принимать участие и помогать нашим активным гражданам, которые организовывают эти мероприятия.

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:

Никто не забыт, ничто не забыто. Это не пустые слова. Мы помним. Сегодня здесь люди разных поколений. Мы помним не только 26,5 миллиона людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны, но также наших заводчан-героев.