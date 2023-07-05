«Эти детки были желанными». В Минске поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости

Новости Беларуси. В Минске по традиции чествовали женщин, которые стали мамами в главный государственный праздник. Всего в День Независимости стало на 121 белоруса больше. В Минске 3 июля родились 20 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед выпиской из роддома счастливым семьям – подарки от «Белой Руси». Это то, без чего не обойтись малышам в первый год жизни. На память останется и брендированная продукция организации. Помимо цветов, мамы принимали еще и теплые поздравления. Они прозвучали и от председателя Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что популярное сейчас за рубежом движение чайлдфри не для Беларуси и не для белорусов, а в нашей стране для поддержки семей и материнства делают все возможное.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное, чтобы эти детки были желанными. Для нас, для Беларуси, они желанные. Потому что мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране. И государство делает все для этого, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей. И вы это знаете, какие приняты решения. Президент всегда очень трепетно относится (именно трепетно) к этому вопросу, чтобы детки всегда получали необходимую помощь, которую они должны получить в случае необходимости от государства. Ну, и семьи наши. Вы знаете, что поддержка действительно серьезная. 11 видов пособий разного рода получают семьи, которые воспитывают наших деток.