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Студенческий отряд из Могилёва торжественно отправили на строительство школы в Воронеж

05 июля 2023 15:16
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Новости Беларуси. В Могилеве прошла торжественная отправка студенческого строительного отряда в Воронеж. Ребята помогут возводить одну из самых больших в России школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенческий отряд из Могилёва торжественно отправили на строительство школы в Воронеж-1

Растет и количество организаций и предприятий, где охотно берут на работу студентов и в нашей стране. По всей Беларуси для них зарезервировано около 40 тысяч рабочих мест. Экзамены сданы, и молодежь спешит провести лето с пользой, в том числе, чтобы подзаработать.

Студенческий отряд из Могилёва торжественно отправили на строительство школы в Воронеж-4

Иван Ивашков, командир студотряда «Титан», студент Белорусско-Российского университета:
В 2021 году мы участвовали в стройке «Город молодости», помогали строить атомную станцию. А насчет Российской Федерации: мы едем туда уже второй раз, в 2022 году мы ездили на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Якутия) и помогали в работах по благоустройству.

Студенческий отряд из Могилёва торжественно отправили на строительство школы в Воронеж-7

Олег Бойко, командир областного штаба студенческих отрядов Могилевской областной организации «БРСМ»:
Практика трудоустройства ребят в составе студенческих отрядов за рубежом будет продолжена. И мы в ближайшее время готовим ребят из студенческого медицинского отряда «Панацея» из Бобруйского медицинского колледжа для выезда и трудоустройства в город Новокузнецк.

Студенческий отряд из Могилёва торжественно отправили на строительство школы в Воронеж-10

Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, получившее колоссальную поддержку государства и лично Президента Беларуси. Сегодня молодежи предлагают самые разные виды трудоустройства на каникулах.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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