В Минске появятся новые экотропы. Узнали, где можно будет отдохнуть этим летом

В Заводском районе столицы сосем скоро появится сразу несколько новых локаций. Экотропы станут отличным местом для активного отдыха и приятных прогулок с питомцами.

Среди уже существующих рекреационных зон жители успели полюбить небольшую лесную дорожку под названием «Шишки». Она располагается в микрорайоне Сосны. Просторная экотропа протяженностью 200 метров, а вокруг нее – тематические лавочки из природных материалов, кормушки и небольшие информационные стенды. Недалеко от этой зоны отдыха в ближайшие недели начнут строительство новой экотропы на улице Павловской. Она будет несколько длиннее – 500 метров.

Усовершенствуют в Заводском районе и живописную площадку вдоль реки Свислочь. Про экотропу «Красная Слобода» местные наслышаны давно. Ее можно найти на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Большое внимание привлекает, как правило, яркая детская площадка и деревянный лабиринт.

Андрей Жихарев, директор ГП «Зеленстрой Заводского района г. Минска»

В этом году мы дополним, продлим в сторону Уборевича тропиночную сеть из материала отсева, как и существующая тропа сделана тоже из этого материала. Плюс мы хотим установить в районе биотопа две беседки и мангальную зону для отдыха наших граждан.