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Мингорисполком: ситуация в столице по эпидемиологической заболеваемости стабильная

05 марта 2025 13:43
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Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ниже эпидемического. Ситуация по заболеваемости ОРИ сейчас оценивается как контролируемая, отметили в Минздраве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мингорисполком: ситуация в столице по эпидемиологической заболеваемости стабильная-2

Результаты лабораторных исследований позволяют говорить о том, что в стране циркулируют разновидности гриппа, а также негриппозные респираторные вирусы.

Мингорисполком: ситуация в столице по эпидемиологической заболеваемости стабильная-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Ситуация в Минске по эпидемиологической заболеваемости стабильная. На сегодня эпидемиологический порог не превышен. Ни среди взрослого, ни среди детского населения. В циркуляции вирусов характеризуется низкая интенсивность. В структуре заболевших традиционно в этот период преобладают дети, несколько меньше – взрослое население.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРИ ниже эпидемического, правила профилактики острых респираторных инфекций по-прежнему актуальны, подчеркнули в ведомстве.

# Медицина

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