Мингорисполком: ситуация в столице по эпидемиологической заболеваемости стабильная

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ниже эпидемического. Ситуация по заболеваемости ОРИ сейчас оценивается как контролируемая, отметили в Минздраве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты лабораторных исследований позволяют говорить о том, что в стране циркулируют разновидности гриппа, а также негриппозные респираторные вирусы.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ситуация в Минске по эпидемиологической заболеваемости стабильная. На сегодня эпидемиологический порог не превышен. Ни среди взрослого, ни среди детского населения. В циркуляции вирусов характеризуется низкая интенсивность. В структуре заболевших традиционно в этот период преобладают дети, несколько меньше – взрослое население.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРИ ниже эпидемического, правила профилактики острых респираторных инфекций по-прежнему актуальны, подчеркнули в ведомстве.