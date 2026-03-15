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Новости по тегу #Андрей Жихарев

Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца
15 марта 2026 17:31

Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца

В Минске появятся новые экотропы. Узнали, где можно будет отдохнуть этим летом
05 марта 2025 13:47

В Минске появятся новые экотропы. Узнали, где можно будет отдохнуть этим летом

«В лунке предусмотрен корневой полив – там шланг вокруг»: на проспект Независимости возвращают липы
18 апреля 2018 13:20

«В лунке предусмотрен корневой полив – там шланг вокруг»: на проспект Независимости возвращают липы