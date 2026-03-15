Новости по тегу #Андрей Жихарев

Рублем – аргумент суровый и относительно новый. Только в конце 2025 года рекомендация убирать за своими питомцами переросла в юридическое требование – с ощутимыми финансовыми последствиями за нарушение. Так, минимальный штраф – 45 рубля.
Просторная экотропа протяженностью 200 метров, а вокруг нее – тематические лавочки из природных материалов, кормушки и небольшие информационные стенды.
08 октября 2026 20:32
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