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Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём

05 марта 2025 13:44
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Белорусы готовятся отметить Международный женский день. Первые поздравления уже принимают жительницы северного региона. Девушек Витебска порадовали сотрудники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-2

Поздравляем вас!
– Спасибо большое, дорогие наши мужчины! Мы вами гордимся. Вы наше все. Ура!

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-4

Спасатели устроили настоящее шоу под открытым небом. Испортить праздник не смогла даже дождливая погода. Весеннюю атмосферу создавали музыка и цветы. Розы доставили необычным способом – на квадроцикле. Старания мужчин оценили женщины всех возрастов: слова благодарности звучали из уст детей и взрослых.

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-6

В преддверии 8 Марта, конечно, то, что они нам цветы подарили и устроили праздничное выступление – это просто замечательно. И настроение у всех поднялось, и дождь не помешал совершенно. Так что спасибо.

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-8

Всегда приятно получать цветы, подарки.

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-10

В преддверии такого праздника еще приятнее это все. И цветы, и акции, и МЧС. Ну молодцы.

Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём-12

Спасибо!

Завершился праздник торжественным маршем парадного расчета спасателей. Яркий и душевный флешмоб стал символом безграничной любви и уважения ко всем женщинам страны – матерям, женам и дочерям.

# 8 Марта

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