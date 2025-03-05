Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём

Белорусы готовятся отметить Международный женский день. Первые поздравления уже принимают жительницы северного региона. Девушек Витебска порадовали сотрудники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравляем вас!

– Спасибо большое, дорогие наши мужчины! Мы вами гордимся. Вы наше все. Ура!

Спасатели устроили настоящее шоу под открытым небом. Испортить праздник не смогла даже дождливая погода. Весеннюю атмосферу создавали музыка и цветы. Розы доставили необычным способом – на квадроцикле. Старания мужчин оценили женщины всех возрастов: слова благодарности звучали из уст детей и взрослых.

В преддверии 8 Марта, конечно, то, что они нам цветы подарили и устроили праздничное выступление – это просто замечательно. И настроение у всех поднялось, и дождь не помешал совершенно. Так что спасибо.

Всегда приятно получать цветы, подарки.

В преддверии такого праздника еще приятнее это все. И цветы, и акции, и МЧС. Ну молодцы.