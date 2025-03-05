Сотрудники МЧС поздравили девушек Витебска с наступающим Международным женским днём

Белорусы готовятся отметить Международный женский день. Первые поздравления уже принимают жительницы северного региона. Девушек Витебска порадовали сотрудники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы готовятся отметить Международный женский день. Первые поздравления уже принимают жительницы северного региона. Девушек Витебска порадовали сотрудники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравляем вас!
– Спасибо большое, дорогие наши мужчины! Мы вами гордимся. Вы наше все. Ура!
Спасатели устроили настоящее шоу под открытым небом. Испортить праздник не смогла даже дождливая погода. Весеннюю атмосферу создавали музыка и цветы. Розы доставили необычным способом – на квадроцикле. Старания мужчин оценили женщины всех возрастов: слова благодарности звучали из уст детей и взрослых.
В преддверии 8 Марта, конечно, то, что они нам цветы подарили и устроили праздничное выступление – это просто замечательно. И настроение у всех поднялось, и дождь не помешал совершенно. Так что спасибо.
Всегда приятно получать цветы, подарки.
В преддверии такого праздника еще приятнее это все. И цветы, и акции, и МЧС. Ну молодцы.
Спасибо!
Завершился праздник торжественным маршем парадного расчета спасателей. Яркий и душевный флешмоб стал символом безграничной любви и уважения ко всем женщинам страны – матерям, женам и дочерям.