«Белагро-2026»: какие новинки покажут белорусские предприятия?
Подготовку к «Белагро» начинают задолго до открытия. В 2026 году белорусские производители представят немало передовых разработок, будут и новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – современная сельхозтехника, достижения мясо-молочной отрасли и лучшие представители племенного животноводства.
Что останется за кадром официальных павильонов и какие премьеры готовит агросектор – наши корреспонденты заглянули за кулисы предстоящего форума.
В заводских цехах не смолкает гул оборудования – инженеры и рабочие крупнейшего в СНГ производителя спецтехники проводят финальную проверку узлов и агрегатов. К международной специализированной выставке «Белагро» на заводе готовят и новинки – широкой публике презентуют универсальный погрузчик. Машина получила не только обновленную эргономику, но и передовую «цифровую начинку».
Андрей Кришталь, заместитель генерального директора по производству предприятия «АМКОДОР-МАШ» – управляющая компания холдинга»:
Универсальный многофункциональный погрузчик, оснащенный быстросменными гидравлическими устройствами, позволяющий использовать широкую гамму сменного рабочего оборудования. Разработан специально, хочу подчеркнуть, для использования в сельском хозяйстве для широкого спектра работ.
На выставке представят широкий спектр современной техники для всех этапов сельскохозяйственного производства. Одна из отечественных новинок – почвообрабатывающий посевной агрегат с электроприводом и функцией одновременного внесения удобрений. Разместится на стенде холдинга и техника для городской среды, созданная в кооперации с партнерами из Санкт-Петербурга. Машина, в которой белорусский опыт соединился с российскими технологиями.
Валерий Голубев, заместитель генерального конструктора по строительным и специальным машинам предприятия «АМКОДОР-МАШ» – управляющая компания холдинга»:
Эта машина предназначена для использования в коммунальном хозяйстве, она интересна вообще во всех больших городах. Потому что машина получилась очень компактная, длиной меньше 5 метров, что дает возможность ее применения на узких территориях, на внутридворовых территориях.
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