«Белагро-2026»: какие новинки покажут белорусские предприятия?

Подготовку к «Белагро» начинают задолго до открытия. В 2026 году белорусские производители представят немало передовых разработок, будут и новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – современная сельхозтехника, достижения мясо-молочной отрасли и лучшие представители племенного животноводства.

Что останется за кадром официальных павильонов и какие премьеры готовит агросектор – наши корреспонденты заглянули за кулисы предстоящего форума.

В заводских цехах не смолкает гул оборудования – инженеры и рабочие крупнейшего в СНГ производителя спецтехники проводят финальную проверку узлов и агрегатов. К международной специализированной выставке «Белагро» на заводе готовят и новинки – широкой публике презентуют универсальный погрузчик. Машина получила не только обновленную эргономику, но и передовую «цифровую начинку».