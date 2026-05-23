Прямой эфир

В Минске построено 1,1 тыс. квартир в январе – апреле

23 мая 2026 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске построено 1,1 тыс. квартир в январе – апреле-0

В Минске организациями всех форм собственности построено 1,1 тысячи квартир в период с января по апрель 2026 года. Такие данные опубликованы Главным статистическим управлением г. Минска.

В течение четырех месяцев в столице введено в эксплуатацию 87,4 тысячи кв. м общей площади. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья составляет 10,3 % (9 тыс. кв. м).

Из всего введенного жилья 30% (26,2 тыс. кв. м) выделено гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. С господдержкой возведено 23,7% (20,7 тыс. кв. м) от общего ввода.

# общество # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»
23 мая 2026 08:35

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Лукашенко: мощь и силу армии определяют военнослужащие, преданные родной стране
23 мая 2026 08:31

Лукашенко: мощь и силу армии определяют военнослужащие, преданные родной стране

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»
23 мая 2026 08:29

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»