В Минске построено 1,1 тыс. квартир в январе – апреле

В Минске организациями всех форм собственности построено 1,1 тысячи квартир в период с января по апрель 2026 года. Такие данные опубликованы Главным статистическим управлением г. Минска.

В течение четырех месяцев в столице введено в эксплуатацию 87,4 тысячи кв. м общей площади. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья составляет 10,3 % (9 тыс. кв. м).

Из всего введенного жилья 30% (26,2 тыс. кв. м) выделено гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. С господдержкой возведено 23,7% (20,7 тыс. кв. м) от общего ввода.