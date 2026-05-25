Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Андрей Васильевич, здравствуйте. Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Здравствуйте. Александр Осенко:

Нам сегодня с погодой повезло. Андрей Мальцев:

Повезло.

Андрей Мальцев:

Это вообще наше предков-предков-предков блюдо. Александр Осенко:

А я думаю, чего я такие люблю? Андрей Мальцев:

Написал телеграмму в университет с оплаченным ответом: «Прошу сообщить результат зачисления». Александр Осенко:

Сообщили? Андрей Мальцев:

Сообщили.

Александр Осенко:

Радиотехнику вы поменяли на помощника прокурора. Андрей Мальцев:

В книжном магазине стоял, книжку выбирал, встретил сотрудника прокуратуры. Говорит, а не хотите в прокуратуру? Александр Осенко:

Даже так? Андрей Мальцев:

Да, даже так. Александр Осенко:

Не мешала ли вот эта человеческая доброта в работе с правом? Андрей Мальцев:

Закон, он же написан не ради закона, он же написан для людей.