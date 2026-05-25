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Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»

25 мая 2026 19:07
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Андрей Васильевич, здравствуйте.

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:
Здравствуйте.

Александр Осенко:
Нам сегодня с погодой повезло.

Андрей Мальцев:
Повезло.

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Андрей Мальцев:
Это вообще наше предков-предков-предков блюдо.

Александр Осенко:
А я думаю, чего я такие люблю?

Андрей Мальцев:
Написал телеграмму в университет с оплаченным ответом: «Прошу сообщить результат зачисления».

Александр Осенко:
Сообщили?

Андрей Мальцев:
Сообщили.

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Радиотехнику вы поменяли на помощника прокурора.

Андрей Мальцев:
В книжном магазине стоял, книжку выбирал, встретил сотрудника прокуратуры. Говорит, а не хотите в прокуратуру?

Александр Осенко:
Даже так?

Андрей Мальцев:
Да, даже так.

Александр Осенко:
Не мешала ли вот эта человеческая доброта в работе с правом?

Андрей Мальцев:
Закон, он же написан не ради закона, он же написан для людей.

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Андрей Мальцев:
«На западном фронте без перемен». Через неделю садимся, обсуждаем. И вот так я их заставлял.

Александр Осенко:
Получается, школьную программу они наверстывали уже на работе. Сейчас вы возглавляете главное управление юстиции Мингорисполкома.

Андрей Мальцев:
Да, работа в исполкоме. Мне кажется, что это то самое место, где основная задача – помочь людям. Ребята, голодным сегодня никто не уедет.

Смотрите новый выпуск 31 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Андрей Мальцев

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