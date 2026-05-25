Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Андрей Васильевич, здравствуйте.
Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:
Здравствуйте.
Александр Осенко:
Нам сегодня с погодой повезло.
Андрей Мальцев:
Повезло.
Андрей Мальцев:
Это вообще наше предков-предков-предков блюдо.
Александр Осенко:
А я думаю, чего я такие люблю?
Андрей Мальцев:
Написал телеграмму в университет с оплаченным ответом: «Прошу сообщить результат зачисления».
Александр Осенко:
Сообщили?
Андрей Мальцев:
Сообщили.
Александр Осенко:
Радиотехнику вы поменяли на помощника прокурора.
Андрей Мальцев:
В книжном магазине стоял, книжку выбирал, встретил сотрудника прокуратуры. Говорит, а не хотите в прокуратуру?
Александр Осенко:
Даже так?
Андрей Мальцев:
Да, даже так.
Александр Осенко:
Не мешала ли вот эта человеческая доброта в работе с правом?
Андрей Мальцев:
Закон, он же написан не ради закона, он же написан для людей.
Андрей Мальцев:
«На западном фронте без перемен». Через неделю садимся, обсуждаем. И вот так я их заставлял.
Александр Осенко:
Получается, школьную программу они наверстывали уже на работе. Сейчас вы возглавляете главное управление юстиции Мингорисполкома.
Андрей Мальцев:
Да, работа в исполкоме. Мне кажется, что это то самое место, где основная задача – помочь людям. Ребята, голодным сегодня никто не уедет.
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