В Минске показали передвижной комплекс белорусского производства для доноров крови. Внутри почти как автодом

Новости Беларуси. Уникальный передвижной комплекс по заготовке донорской крови появился в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мобильный пункт создан из отечественных комплектующих на предприятии «МАЗ-Купава». Его передали РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

На создание комплекса ушло полгода. Состоит он из автомобиля-фургона и прицепа – все отечественного производства. Внутри: операционная комната, рассчитанная на три донорских кресла, кабинеты для приема и регистрации, комната ожидания, гардероб и санчасть. Комплекс оснащен автономным электропитанием, горячим и холодным водоснабжением, в нем есть отопление и кондиционирование.

Ирина Захарова, старшая медсестра выездной бригады РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Для нас мобильный комплекс готовился. Мы рады, потому что упростит нашу работу. У нас весь материал, с которым мы работаем, будет храниться прямо на месте. Сотрудников у нас будет, наверное, человек 10-12, в зависимости от количества доноров. До этого мы работали на местах. То есть каждая организация, предприятие нам предоставляли место.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Где-то около 60-70 % всех донаций цельной крови, для которых заготавливаются потом эритроциты для оказания неотложной помощи, осуществляется на выездах. Потребность в таких комплексах действительно была: около 200 тысяч в год мы делаем донаций, около 400 объектов выездов.

Виталий Якубов, генеральный директор завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»:

Мы разработали полностью конструкторскую документацию, полностью наши конструкторы и технологи технологию изготовления сделали. И, взяв базовое шасси производства «Минского автомобильного завода», создали данный продукт.