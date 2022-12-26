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Президент поздравил работников и ветеранов Беларусбанка с 100-летием

26 декабря 2022 11:41
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Новости Беларуси. Глава государства поздравил работников и ветеранов ОАО «АСБ Беларусбанк» с 100-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил работников и ветеранов Беларусбанка с 100-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши активное кредитование инвестиционных проектов, покупателей отечественных товаров, участие в реализации важнейших государственных программ и внедрение инновационных технологий банковского обслуживания поддерживают экономическое развитие страны и способствуют росту благосостояния наших людей. Особого общественного признания заслуживает деятельность по расширению доступности банковских услуг и поддержка важнейших государственных инициатив в социальной сфере.

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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