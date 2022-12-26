В ГПК рассказали о порядке безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши

Новости Беларуси. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет уточнил правила, которые действуют для жителей сопредельных государств ЕС, направляющихся в нашу страну. Для поляков и прибалтийцев открыт ближайший путь к добрососедству.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии – в любом из пунктов пропуска на границе с Беларусью на прибалтийском направлении.

Ну а всего Беларусь по безвизу с момента его действия посетили почти 380 тысяч жителей ЕС.