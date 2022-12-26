Прямой эфир

В ГПК рассказали о порядке безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши

26 декабря 2022 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГПК рассказали о порядке безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши-1

Госпогранкомитет уточнил правила, которые действуют для жителей сопредельных государств ЕС, направляющихся в нашу страну. Для поляков и прибалтийцев открыт ближайший путь к добрососедству.

В ГПК рассказали о порядке безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии – в любом из пунктов пропуска на границе с Беларусью на прибалтийском направлении.

Ну а всего Беларусь по безвизу с момента его действия посетили почти 380 тысяч жителей ЕС.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГПК: въезда в страны Евросоюза ожидают более 3000 фур
26 декабря 2022 10:47

ГПК: въезда в страны Евросоюза ожидают более 3000 фур

Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?
26 декабря 2022 10:04

Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?

«Вся Европа сидит по ноздри в сугробах». Куда подевались ярые поборники чистой энергии?
26 декабря 2022 09:59

«Вся Европа сидит по ноздри в сугробах». Куда подевались ярые поборники чистой энергии?