В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Победителей городского смотра-конкурса по охране труда наградили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За звание лучших в 9-ти номинациях боролись более 100 организаций. Городская комиссия оценивала показатель снижения уровня производственного травматизма и заболеваемости на предприятии, а также санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работающих.

Наталия Рощина, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»: Мы участвовали много раз. В первый раз победили, заняли второе место. Это гордость и, бесспорно, большое достижение для нас. Мы стремились к этому и очень рады, что у нас сложилось и получилось.

Вадим Шолоник, генеральный директор УП «Мингаз»: На предприятии постоянно ведется работа по улучшению условий охраны труда, улучшению качества труда. Все требования, которые предъявляются сегодня со стороны государства, мы обязательно внедряем, воплощаем в жизнь.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Главное, чтобы люди приходили на работу с удовольствием, работали в безопасных условиях и, конечно же, с удовольствием уходили к себе домой, получая максимальную защиту от предприятия как социального пакета, так и по охране труда.

К слову, общий уровень производственного травматизма в столице в 2023 году снизился практически на 2 % и почти на 22 % уменьшилось количество погибших.