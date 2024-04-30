Прямой эфир

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

30 апреля 2024 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В преддверии Праздника труда в Минске дали старт новому производству. На столичном предприятии открыли участок по выпуску санитарно-керамических изделий с использованием шамотных масс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий-1

В торжественной церемонии приняли участие министр архитектуры и строительства, а также председатель Мингорисполкома. Проект включен в госпрограмму инновационного развития на 2021-2025 годы и реализован в течение двух лет. Новый участок позволил освоить технологию производства изделий, которые отличаются улучшенными физическими свойствами, имеют меньше пластических деформаций и соответствуют современным тенденциям дизайна.

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий-4

Изменения претерпели многие технологические процессы. Ожидается рост объемов производства более чем на 100 тысяч изделий в год.

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий-7

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия по производству керамических изделий:
Был сделан упор при реализации проекта на автоматизацию. Стояла задача проектировщикам поднять уровень автоматизации действующего производства, и это действительно было сделано. На сегодня мы облегчили труд порядка 36 работающих.

К слову, новые технологии позволят в большей степени применять сырье и материалы отечественного производства, а также повысят экспортный потенциал предприятия.

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Дмитрий Петруша # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной
30 апреля 2024 17:32

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?
30 апреля 2024 17:28

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!
30 апреля 2024 17:26

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза
30 апреля 2024 17:20

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе
30 апреля 2024 17:07

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике
30 апреля 2024 17:02

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике

Мать с 4 детьми сбросили в колодец. История деревни Стефаново, которую фашисты стёрли с лица Земли
30 апреля 2024 14:12

Мать с 4 детьми сбросили в колодец. История деревни Стефаново, которую фашисты стёрли с лица Земли

Даже в пейзажах с российской природой можно узнать что-то белорусское. Чем известен художник Бялыницкий-Бируля?
30 апреля 2024 14:11

Даже в пейзажах с российской природой можно узнать что-то белорусское. Чем известен художник Бялыницкий-Бируля?

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей
30 апреля 2024 14:09

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей

Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил
30 апреля 2024 14:07

Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил

Головченко: Египет – один из ключевых партнёров Беларуси на Ближнем Востоке и в Африке
30 апреля 2024 14:06

Головченко: Египет – один из ключевых партнёров Беларуси на Ближнем Востоке и в Африке

Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости
30 апреля 2024 13:58

Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости