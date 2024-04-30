Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

В преддверии Праздника труда в Минске дали старт новому производству. На столичном предприятии открыли участок по выпуску санитарно-керамических изделий с использованием шамотных масс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной церемонии приняли участие министр архитектуры и строительства, а также председатель Мингорисполкома. Проект включен в госпрограмму инновационного развития на 2021-2025 годы и реализован в течение двух лет. Новый участок позволил освоить технологию производства изделий, которые отличаются улучшенными физическими свойствами, имеют меньше пластических деформаций и соответствуют современным тенденциям дизайна.

Изменения претерпели многие технологические процессы. Ожидается рост объемов производства более чем на 100 тысяч изделий в год.

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия по производству керамических изделий:

Был сделан упор при реализации проекта на автоматизацию. Стояла задача проектировщикам поднять уровень автоматизации действующего производства, и это действительно было сделано. На сегодня мы облегчили труд порядка 36 работающих.

К слову, новые технологии позволят в большей степени применять сырье и материалы отечественного производства, а также повысят экспортный потенциал предприятия.