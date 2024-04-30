В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В урочище Ивановщина под Логойском навели порядок у братской могилы мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Работы проводили во время республиканского субботника. У захоронения расчистили территорию от лишнего мусора и старой листвы, также высадили молодые туи. Впереди планируется реконструкция памятного места с установкой стелы сожженных деревень, которые не удалось восстановить.

Это захоронение – одно из крупнейших в стране. 30 августа 1941-го здесь произошел первый массовый расстрел мирных жителей с начала войны, где в одночасье немецкие оккупанты уничтожили около 1 300 евреев. Позже здесь были расстреляны еще порядка 150 мирных жителей, которые имели связь с партизанами.