В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В урочище Ивановщина под Логойском навели порядок у братской могилы мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
В урочище Ивановщина под Логойском навели порядок у братской могилы мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Работы проводили во время республиканского субботника. У захоронения расчистили территорию от лишнего мусора и старой листвы, также высадили молодые туи. Впереди планируется реконструкция памятного места с установкой стелы сожженных деревень, которые не удалось восстановить.
Это захоронение – одно из крупнейших в стране. 30 августа 1941-го здесь произошел первый массовый расстрел мирных жителей с начала войны, где в одночасье немецкие оккупанты уничтожили около 1 300 евреев. Позже здесь были расстреляны еще порядка 150 мирных жителей, которые имели связь с партизанами.
Владимир Жданеня, председатель Логойского районного объединения профсоюзов:
В это памятное место ежегодно приезжают делегации различные, чтобы почтить память мирных жителей, которые были расстреляны во время войны, а также занимаются благоустройством. А профсоюз работников строительства, промышленности и строительных материалов вышел с инициативой в Логойский райисполком, чтобы постоянно оказывать шефскую помощь. За последние два года ими было перечислено порядка 10 тысяч рублей для того, чтобы здесь был порядок.
Всего на территории Логойского района 115 воинский захоронений, два мемориальных комплекса, а также более тридцати памятников боевой и воинской славы. Все объекты будут благоустроены ко Дню Победы.