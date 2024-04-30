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В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

30 апреля 2024 17:32
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В урочище Ивановщина под Логойском навели порядок у братской могилы мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной-1

Работы проводили во время республиканского субботника. У захоронения расчистили территорию от лишнего мусора и старой листвы, также высадили молодые туи. Впереди планируется реконструкция памятного места с установкой стелы сожженных деревень, которые не удалось восстановить.

Это захоронение – одно из крупнейших в стране. 30 августа 1941-го здесь произошел первый массовый расстрел мирных жителей с начала войны, где в одночасье немецкие оккупанты уничтожили около 1 300 евреев. Позже здесь были расстреляны еще порядка 150 мирных жителей, которые имели связь с партизанами.

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной-4

Владимир Жданеня, председатель Логойского районного объединения профсоюзов:
В это памятное место ежегодно приезжают делегации различные, чтобы почтить память мирных жителей, которые были расстреляны во время войны, а также занимаются благоустройством. А профсоюз работников строительства, промышленности и строительных материалов вышел с инициативой в Логойский райисполком, чтобы постоянно оказывать шефскую помощь. За последние два года ими было перечислено порядка 10 тысяч рублей для того, чтобы здесь был порядок.

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной-7

Всего на территории Логойского района 115 воинский захоронений, два мемориальных комплекса, а также более тридцати памятников боевой и воинской славы. Все объекты будут благоустроены ко Дню Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

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