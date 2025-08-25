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Новости по тегу #Наталия Рощина

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске
25 августа 2025 17:35

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске

Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть
26 ноября 2024 18:33

Количество повреждений на тепловых сетях в Минске сократилась на треть

Все объекты ЖКХ Минска готовы к отопительному сезону
30 августа 2024 18:07

Все объекты ЖКХ Минска готовы к отопительному сезону

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
30 апреля 2024 17:33

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей
17 января 2024 17:44

В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска
02 июля 2022 14:40

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска