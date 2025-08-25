Новости по тегу #Наталия Рощина

Все объекты подачи тепла получили паспорта готовности. Осталось провести небольшие работы по замене сетей.
Положительная тенденция достигнута благодаря замене устаревших сетей на более надежные.
Получены соответствующие паспорта. На оперативность повлиял многоступенчатый этап подготовки, который стартовал еще в мае. Особое внимание уделялось техническому состоянию жилфонда.
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